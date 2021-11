Napoli, infortunio grave per Ounas: ecco quando tornerà in campo

Il Napoli deve fare i conti con l’infortunio di Ounas che resterà fuori per diverse partite: le ultime

Anche il Napoli deve fare i conti con gli infortuni post sosta per le Nazionali. A farne le spese, questa volta, è Adam Ounas che con l’Algerina ha riportato un infortunio muscolare più grave del previsto.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’esterno spacca-partite di Spalletti salterà sicuramente le partite con Inter, Spartak Mosca e Lazio. Ma anche quelle con Sassuolo, Atalanta e l’ultima del girone di Europa League contro il Leicester. Presumibilmente, il Napoli potrebbe riavere Ounas per il 12 dicembre per la sfida con l’Empoli.