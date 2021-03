Napoli, infortunio Mertens: la spalla non è grave. Gli aggiornamenti

Arrivano nuovi dettagli sull’infortunio alla spalla rimediato da Dries Mertens in Nazionale. Il belga al momento non sembra destinato a rientrare a Castel Volturno

Arrivano nuovi dettagli sull’infortunio alla spalla rimediato da Dries Mertens in Nazionale. Secondo Corriere dello Sport, l’attaccante ha rassicurato lo staff medico del Napoli confermando che l’infortunio non è nulla di compromettente.

Se così fosse, Mertens sarà regolarmente a disposizione di Gattuso per gli impegni contro Crotone e Juventus. Il belga al momento non sembra destinato a rientrare a Castel Volturno allo stesso tempo potrebbe non scendere in campo domani sera contro la Bielorussia.