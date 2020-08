Napoli, Insigne: «Dispiace per l’eliminazione. Potevamo fare di più»

Lorenzo Insigne ha parlato al termine del match di Champions League contro il Barcellona: le dichiarazioni del capitano del Napoli

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Champions League contro il Barcellona.

PRESTAZIONE – «Dispiace per l’eliminazione. Ci abbiamo provato, sapevamo che era una gara molto difficile contro una grande squadra. Potevamo fare di più il primo tempo, ma penso che in generale sia stata una buona gara».

AMBIZIONI – «Il Barcellona ha tanti calciatori di fantasia, noi per tutto il campionato abbiamo provato a giocare da squadra e stasera non l’abbiamo fatto al 100%. Con Gattuso possiamo ancora migliorare. Quest’anno è stato particolare, abbiamo giocato il ritorno dopo tanto tempo. Il Barcellona ha avuto una settimana per staccare la spina, noi abbiamo giocato il campionato finora. L’anno prossimo cercheremo di ripartire col piede giusto».

ATTEGGIAMENTO – «Dobbiamo cercare di fare più gol, anch’io. Questo ci manca. Creiamo tanto e segniamo poco. Dobbiamo migliorare tutti sotto porta, io in primis. Anche stasera abbiamo creato tante palle gol, senza concretizzarle. C’era fallo sul primo gol e Messi è stato furbo con Koulibaly sul rigore. Siamo comunque stati bravi a restare uniti e giocarcela fino alla fine».

ASPETTATIVE – «Sapevamo che loro hanno staccato il campionato e si sono caricati bene per questa partita. Poi giocare in Champions ha un altro sapore, per loro e per tutti, sono arrivati pronto. Sono stati bravi a concretizzare le occasioni che hanno avuto. Bravi loro, ora stacchiamo un po’ e cercheremo di fare una grande stagione l’anno prossimo, ripartendo da zero e provando a migliorare».