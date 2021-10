Napoli, Insigne ha ritrovato serenità: i rigori sono ancora suoi

Con la rete al Legia Varsavia, Insigne ha ritrovato serenità dopo l’errore dal dischetto contro il Torino. E i rigori saranno ancora suoi

Dopo il rigore sbagliato contro il Torino, Lorenzo Insigne aveva cominciato a perdere un po’ di fiducia in se stesso in quel fondamentale ma la favolosa rete al Legia Varsavia ha riportato la giusta serenità nella testa del capitano del Napoli. Ma, come riporta il Corriere dello Sport, dal dischetto resta sempre lui il leader azzurro come confermato a più riprese anche da Spalletti.

Potrebbe sbagliare a oltranza e l’allenatore dei partenopei continuare a far andare Insigne dagli undici metri. E lo farà anche oggi contro la Roma, nel caso in cui l’arbitro dovesse fischiare un calcio di rigore.