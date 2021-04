Napoli, Insigne raggiunge Maradona: è nella storia del club

Lorenzo Insigne, con il rigore segnato allo Stadium contro Gigi Buffon, raggiunge Diego Armando Maradona per gol segnati in Serie A con il Napoli

Il rigore di Insigne non è bastato al Napoli per rimontare la Juventus nello spareggio Champions League dell’Allianz Stadium. Una magra soddisfazione c’è però per il capitano azzurro.

Con il gol messo a segno a Torino (il primo in casa bianconera), Insigne raggiunge quota 81 gol in Serie A agganciando Maradona. Ingresso trionfale nella storia del Napoli: per lui sono 105 le reti in maglia azzurra.