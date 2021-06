Rinnovo Insigne, dal Napoli tutto tace. Un’ipotesi spaventa i tifosi

Rinnovo Insigne: il contratto del dieci scadrà tra un anno ma da Napoli non sono ancora arrivate proposte: la situazione

Il contratto di Lorenzo Insigne con il Napoli scadrà tra un anno, nel giugno del 2022, e nessuno si sta muovendo ormai da mesi per allungargli il rapporto con la squadra della sua città.

Come riportato dal Mattino Lorenzo è concentrato per l’esperienza in nazionale ma sicuramente è rimasto un po’ deluso dalla sua squadra e soprattutto da De Laurentiis che non si fa sentire da tempo. E allora l’Europeo potrebbe essere una bella vetrina per il 10 dell’Italia che ha grandi estimatori soprattutto in Premier League. Via a zero tra sei mesi? Al momento non è da escludere neanche questa possibilità, aspettando che qualcuno faccia il primo passo.