Napoli, Insigne sempre più nella storia azzurra: 310 presenze in Serie A

Lorenzo Insigne sempre più simbolo del Napoli. Il numero 24 è ora al quarto posto per presenze in Serie A

Scendendo in campo contro la Sampdoria, Lorenzo Insigne ha collezionato la sua presenza numero 310 con la maglia del Napoli in Serie A. Il capitano sempre più nella storia azzurra, visto che si è posizionato ora al quarto posto dei più presenti in massima serie tra le file dei partenopei.

Raggiunto, come riferito da OptaPaolo, Moreno Ferrario, storico difensore del primo scudetto.