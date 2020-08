Il Napoli attende di conoscere lo stato di forma di Lorenzo Insigne: il capitano azzurro vuole esserci contro il Barcellona

C’è apprensione in casa Napoli per le condizioni fisiche di Lorenzo Insigne, in forte dubbio per gli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona.

Sarà decisivo il test di domani per definire lo stato di forma del capitano azzurro, che farà di tutto per poter scendere in campo con i blaugrana al Camp Nou.