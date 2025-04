Napoli, l’Ipswich retrocede e decade l’obbligo di riscatto per Cajuste

L’Ipswich Town torna in Championship dopo una sola stagione in Premier League. La retrocessione è diventata matematica dopo la sconfitta per 3-0 contro il Newcastle, la ventunesima in 34 partite. La notizia riguarda anche il Napoli, visto che il club inglese aveva in prestito Jens Cajuste, centrocampista arrivato in estate con un accordo che prevedeva il riscatto obbligatorio solo in caso di salvezza.

Con la retrocessione, l’obbligo di acquisto decade: l’Ipswich mantiene comunque il diritto di riscattare Cajuste per 13,5 milioni di euro, ma senza più vincoli. Ora spetterà al club inglese decidere se investire sul centrocampista svedese nonostante il ritorno in seconda divisione.