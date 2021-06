Napoli, Koulibaly ha deciso di restare: ora un difensore per completare il reparto

Kalidou Koulibaly ha deciso di restare al Napoli. Ora gli azzurri devono acquistare l’ultimo difensore per completare il reparto arretrato

Neanche in questa finestra di mercato estiva Kalidou Koulibaly verrà ceduto. Questa volta, come riportato da Tuttosport, la decisione è arrivata direttamente del senegalese che ha ribadito al Napoli la sua volontà di restare in azzurro. Così i partenopei non dovranno andare alla ricerca di un big in difesa, ma acquistare solamente il quarto elemento che completi il reparto.

Sulla lista del Napoli ci sarebbero Andrea Cistana del Brescia e Becir Omeragic, centrale dello Zurigo e della Nazionale svizzera che tra pochi giorni affronterà l’Italia all’Europeo.