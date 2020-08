Napoli, Koulibaly saluta Callejon: «Professionista esemplare»

Kalidou Koulibaly ha salutato l’ex compagno di squadra José Callejon, che ha lasciato il Napoli al termine della stagione.

«Professionista esemplare, amico vero. Sempre uniti: come in quello splendido abbraccio», ha scritto il difensore senegale su Twitter.

Professionista esemplare, amico vero. Sempre uniti: come in quello splendido abbraccio 👏🏿

Un modèle de professionalité et un véritable ami. Pour toujours ensemble, comme cette étreinte exceptionnelle 👏🏿

Forever together, just like that amazing hug 👏🏿

🤜🏿 #KK @J21Calleti 🤛🏻 pic.twitter.com/hWULL525Sb

— Koulibaly Kalidou (@kkoulibaly26) August 12, 2020