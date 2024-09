Napoli, Kvaratskhelia SHOW con la Georgia: GOL e ASSIST

Kvicha Kvaratskhelia, stella del Napoli, migliore in campo senza dubbi nella sfida con la sua Georgia

Kvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, ha iniziato al meglio la sua stagione al Napoli mettendosi alle spalle il ko con il Verona con le vittorie in casa al Maradona contro il Bologna e il Parma.

Anche in Nazionale non perde tempo e con un gol su rigore e un assist ha guidato la sua Georgia alla vittoria conto la Repubblica Ceca in Nations League per 4-1.