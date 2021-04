Napoli Lazio, destini simili per Gattuso e Inzaghi: il futuro è incerto

La sfida tra Gattuso e Inzaghi è senza alcun dubbio la sfida tra due allenatori dal futuro a dir poco incerto

Nonostante sarà una sfida a distanza, vista l’assenza del tecnico biancoceleste causa Covid, quello tra Gattuso e Simone Inzaghi é senza alcun dubbio un duello molto atteso.

Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, i due hanno storie diverse, ma hanno un punto in comune: il futuro incerto. Gattuso sembra ormai ai saluti mentre Inzaghi attende il rinnovo con la Lazio, che ancora però non è arrivato.

