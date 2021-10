Napoli Legia Varsavia, Spalletti può sorprendere: chance per Zanoli dal 1′

In Napoli-Legia Versavia di Europa League, Spalletti potrebbe far esordire dal 1′ il giovane Alessandro Zanoli

In Napoli-Legia Varsavia le intenzioni di Spalletti sono quelli di apportare un robusto turnover in vista anche del fondamentale match dell’Olimpico contro la “sua” vecchia Roma. E l’allenatore azzurro starebbe pensando di dare una chance dal 1′, come riportato dal Corriere dello Sport, ad Alessandro Zanoli come terzino sinistro.

Vista la squalifica di Mario Rui e l’assenza di Ghoulam dalla lista dell’Europa League, il giovane classe 2000 potrebbe così esordire da titolare con la maglia del Napoli. Spalletti tiene in grande considerazione il ragazzo che potrebbe battere così la concorrenza di Juan Jesus.