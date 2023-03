Napoli, Lobotka: «I primi anni sono stati duri, volevo andare via. Ora voglio il rinnovo»

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha parlato al Corriere dello Sport riguardo la stagione degli azzurri

«Ho vissuto un momento difficile, non giocavo, poi nel febbraio del 2021 ho avuto il primo dei due interventi alle tonsille. Ma comunque era venuta meno in me la fiducia, ero diventato improvvisamente triste. Pensiero di andare via? Certo che sì: perché chiunque resti sempre fuori a un certo punto si fa delle domande. Poi ho perso sei chili, è arrivato Spalletti ed è cominciata un’altra storia. Rinnovo? Diciamo che siamo a buon punto, stiamo chiacchierando. È chiaro che io voglio restare qua e senza ombra di dubbio».