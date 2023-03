Napoli, Manfredi: «Certi tifosi non devono muoversi. Ceferin? Parole superficiali»

Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, ha parlato dopo le vicende della scorsa sera con i tifosi dell’Eintracht: le dichiarazioni

Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, ha parlato nell’edizione locale di Repubblica dopo i bruttissimi fatti dell’altra sera con i tifosi dell’Eintracht.

LE PAROLE – «Ho sentito più volte il ministro Piantedosi in queste ore. Ma mi lasci premettere che la polizia ha fatto tutto il possibile per evitare contatti diretti e anzi li ringrazio perché sono loro ad essere finiti in ospedale. Disporre un divieto di comprare il biglietto è stato giusto ma non basta più. Certi presunti tifosi non devono muoversi, seminano violenza e terrore. Come De Laurentiis sono anche io per la fermezza. Questo nodo deve essere sciolto dal governo nazionale e dall’Europa. In occasione di questi eventi devono aggiornare le loro liste di teste calde: impedire loro di partire costringendo i soggetti pericolosi nell’ora della partita con obblighi di firma. Ho l’impressione che si parli con grande superficialità. Le sue dichiarazioni sono inaccettabili. I fatti dicono che è Napoli ad aver subito».