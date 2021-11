Napoli, Mertens a vita: ma De Laurentiis aspetterà la Champions

Mertens è in scadenza di contratto col Napoli, la società ha un’opzione per il rinnovo ma De Laurentiis aspetterà prima la certezza della Champions

Il Napoli a vita. È questa l’idea di Dries Mertens e della moglie Kat. Il belga ha il contratto in scadenza il prossimo giugno, ma la società ha un’opzione per rinnovarlo per un’altra stagione. Le intenzioni ci sono tutte, da ambo le parti, ma si dovrà attendere la primavera; stesso periodo in cui anche nel 2020 il club partenopeo riuscì a convincere l’attaccante a firmare il prolungamento quando ormai sembrava a un passo dall’Inter.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sia Mertens che il Napoli hanno intenzione di proseguire ancora un anno, ma il presidente De Laurentiis aspetterà la quasi certezza della Champions League per poter esercitare l’opzione per il rinnovo. Le cifre del contratto del belga sono alte, circa 4,8 milioni a stagione, e per questo motivo gli azzurri dovranno aspettare gli introiti europei per cominciare a fare tutti i calcoli del caso.