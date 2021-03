Napoli, Mertens: «Qui sono un re ma basta poco per perdere il trono»

Dries Mertens parla della sua condizione a Napoli: ecco le dichiarazioni dell’attaccante belga sempre di più nella storia degli azzurri

Dries Mertens ha parlato dal ritiro del Belgio.

DOPO L’ADDIO AL CALCIO – «Quando smetterò di giocare andrò a vivere in Belgio, vedo troppo poco i miei nipotini. Ho parlato con Kat del nostro bellissimo appartamento che occupiamo a Napoli, ci piacerebbe tenerlo, ma credo che sarà molto difficile».

NAPOLI – «Qui, sono un re, è vero. Ma so che basta poco per perdere il trono. Per ora però mi godo la favola che sto vivendo. Io non ho paura che la popolarità finisca dopo il calcio e non ho paura che la gente si dimentichi di me».