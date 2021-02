Napoli, Mertens rientra nel weekend: con la Juventus sarà in tribuna

Dries Mertens è tornato in Belgio per ristabilirsi dal problema al caviglia. Presto tornerà in Italia, vuole stare vicino alla squadra in vista del big match contro la Juventus

I problemi alla caviglia non lasciano in pace Dries Mertens. L’attaccante del Napoli, contro lo Spezia, ha avuto un riacutizzarsi del problema che lo aveva già fermato a dicembre a San Siro con l’Inter e per questo motivo è tornato in Belgio per curarsi nella clinica di Anversa.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il belga dovrebbe rientrare in Italia in questo weekend ma sarà solo in tribuna il prossimo 13 febbraio quando il Napoli affronterà al Maradona la Juventus.