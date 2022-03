Napoli Milan, Ibrahimovic sì o no? Oggi la decisione definitiva

Ibrahimovic vuole esserci in Napoli-Milan. Nella rifinitura di oggi i rossoneri prenderanno una decisione

Giornata di vigilia per il Milan in vista della trasferta contro il Napoli. In casa rossonera continuano a tener banco le condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic, per cui si cerca un recupero in extremis.

Come riportato questa mattina da Tuttosport, oggi sarà la giornata decisiva. Lo staff tecnico insieme con il campione svedese valuteranno un eventuale convocazione dopo l’allenamento di rifinitura.

