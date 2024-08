Napoli-Modena: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni - Calcio News 24

Al Mardona Napoli-Modena, per i 32esimi di Coppa Italia: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Mardona di Napoli va in scena la partita Napoli-Modena, valida per i 32esimi di Coppa Italia. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Napoli (3-4-3): Meret, Rafa Marin, Buongiorno, Rrahmani, Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Spinazzola, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Modena (4-3-3): Gagno; Idrissi, Caldada, Zaro, Cotali, Santoro, Palumbo, Gerli; Bozhanaj, Gliozzi, Pedro Mendes.

Orario e dove vederla in tv

Napoli-Modena si gioca alle ore 21:15 di sabato 10 agosto. Verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Italia 1. Per vedere la partita in streaming, Mediaset permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app Mediaset Infinity scaricabile su Pc, tablet e smartphone.