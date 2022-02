Napoli, nessun problema per Osimhen: con la Lazio ci sarà

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Nessun problema per Osimhen dopo l’uscita dal campo dolorante in Napoli-Barcellona

Sospiro di sollievo in casa Napoli per le condizioni di Victor Osimhen. In casa azzurra c’era stata preoccupazione dopo che il nigeriano era uscito dal campo con il ginocchio destro fasciato nel match contro il Barcellona.

Come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, però, per l’attaccante si trattava solo di precauzione. Contro la Lazio, quindi, Osimhen ci sarà.