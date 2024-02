Napoli, con Osimhen e Kvara l’Europa non è un miraggio

Il Napoli contro il Sassuolo ritrova i gol di Osimhen e Kvara: i due non andavano a segno nella stessa partita da metà dicembre

Contro il Sassuolo si sono visti sprazzi di vero Napoli, trascinato da Osimhen e Kvara. Nel 6-1 contro i neroverdi il nigeriano ha siglato una tripletta e il georgiano una doppietta e per lunghe fasi di gioco è sembrato di rivedere gli azzurri di Luciano Spalletti.

Al posto dell’attuale ct toscano ora in panchina c’è Calzona che si gode i suoi due talenti più importanti. I due non andavano a segno nella stessa partita da metà dicembre, in occasione della sfida contro il Cagliari. La ritrovata sintonia dei due permette al Napoli di poter tornare a guardare alla qualificazione in Europa con maggiore convinzione: contro la Juve domenica sera una nuova prova di maturità.