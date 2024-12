Napoli, Osimhen al PSG? Arrivano conferme, la situazione

Filtra ottimismo a Parigi per l’arrivo di Victor Osimhen sotto la guida di Luis Enrique: ecco le ultime

Daniel Riolo di RMC Sport è intervenuto per parlare di un argomento sempreverde in casa PSG ovvero il trasferimento di Victor Osimhen, attaccante del Napoli attualmente in forza al Galatsaray in prestito.

PSG – «Luis Enrique vuole rinforzi. Si rende conto di essersi sbagliato, in particolare su un giocatore che non voleva ad agosto e che oggi sta facendo bene in Turchia, che tra l’altro costa meno di quanto sarebbe costato la scorsa estate»

OSIMHEN – «Si tratta di Victor Osimhen: il prezzo è molto più basso, De Laurentiis chiedeva 220 milioni di euro per lui e Kvaratskhelia. Ora potrebbe esserci un’apertura, se ne sta discutendo abbastanza seriamente”. Arrivato in prestito al Galatasaray alla fine del mercato estivo, l’attaccante della nazionale nigeriana (35 presenze, 21 gol) si è adattato subito alla Süper Lig e al bollente contesto di Istanbul e ha già segnato 9 gol in questa stagione, di cui 3 in Europa League. Il Napoli punta a incassare almeno 75 milioni di euro dalla cessione del suo ex punto di riferimento»