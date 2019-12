Napoli Parma: col centro bloccato, si passa da Mario Rui

Il Napoli si è molto aggrappato a Mario Rui contro il Parma. Il centro era bloccato, si è attaccato soprattutto a sinistra

Esordio amaro per Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli, con la bruciante sconfitta contro il Parma. I ducali si sono difesi a oltranza come al solito, rendendosi letali soprattutto in ripartenza.

Per il Napoli era molto difficile trovare spazi tra le linee, di conseguenza si è attaccato soprattutto a sinistra, su Mario Rui. Il portoghese ha fatto ben 14 cross e 4 passaggi chiave, proprio perché spesso era l’unico sbocco per la manovra. Un esempio nella slide sopra. Centro bloccato, i partenopei vanno sul suo lato.