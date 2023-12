Napoli, partenza anticipata per Osimhen: salta il Monza e va in Coppa d’Africa

Come comunicato dall’account X ufficiale del Napoli, Victor Osimhen salterà il match contro il Monza e poi andrà in Coppa d’Africa

Come comunicato dall’account X ufficiale del Napoli, Victor Osimhen salterà il match contro il Monza e poi andrà in Coppa d’Africa anticipando così di un giorno la sua partenza per raggiungere il ritiro della Nigeria.

COMUNICATO – Al termine dell’allenamento odierno, Osimhen ha ottenuto un giorno di permesso così da poter raggiungere la famiglia prima di partire per il ritiro della Nazionale.