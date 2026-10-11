Napoli, hai visto Lang? Da esubero a carta in più

Dopo un’estate senza offerte all’altezza, l’esterno ritrova fiducia e minuti. Ora deve dimostrare di poter essere affidabile dentro e fuori dal campo

Il gol nel 3-0 al Frosinone può diventare un punto di svolta per Noa Lang, esterno offensivo olandese del Napoli. Per l’ex Club Brugge, passato in pochi mesi dal ruolo di esubero a quello di alternativa credibile, la rete di sabato è un segnale, non ancora una garanzia: per trasformare la ripartenza in rinascita serviranno continuità e maturità.

Dodici mesi complicati

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La storia dell’olandese in azzurro è breve ma già movimentata. Arrivato un anno fa, è stato accantonato rapidamente da Antonio Conte, allenatore che guidava allora la squadra, ed è stato mandato in prestito al Galatasaray a gennaio per ritrovare ritmo. L’esperienza turca, però, non è andata come previsto, anche per un serio infortunio a un dito provocato da un cartellone pubblicitario. A giugno, Lang è rientrato a Napoli senza aver convinto fino in fondo.

Un’estate di corteggiamenti senza esito

Durante la sessione di mercato diverse società avevano sondato il terreno: Atalanta e Fiorentina in Italia, l’Ajax all’estero. Nessuna di loro, però, ha raggiunto la cifra pretesa dal presidente Aurelio De Laurentiis, e il giocatore è rimasto in rosa. Una volta chiusa la sessione, Massimiliano Allegri, allenatore toscano noto per il pragmatismo con cui sfrutta le risorse disponibili, ha iniziato a considerarlo parte integrante del progetto. Lang stesso ha spiegato che il tecnico gli parla e gli indica come muoversi in campo, un approccio diverso da quello vissuto con Conte.

I comportamenti da correggere

Non mancano però i punti da limare. A pesare è soprattutto l’episodio che lo ha visto in tribuna punitiva nell’esordio in Champions League contro l’Arsenal, segno di qualche atteggiamento da correggere lontano dal terreno di gioco. Dopo la rete al Frosinone, il giocatore ha mostrato consapevolezza: “L’anno scorso è stato difficile, si riparte da zero e spero di vivere una grande stagione”. La speranza è condivisa da Allegri, che chiede continuità a un giocatore di qualità indiscussa.