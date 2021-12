Napoli, rapina Ounas: arrestato il ladro. Ha confessato

La polizia ha arrestato il ladro reo della rapina due giorni fa ai danni del calciatore del Napoli Ounas

Due giorni fa, nei pressi della sua casa di Posillipo, Adam Ounas è stato vittima di una rapina con tanto di pistola puntata alla testa. Ora, come riportato da Il Mattino, il ladro è stato arrestato e messo dietro le sbarre grazie al lavoro del p.m. Fabbrocini.

L’uomo, un 44enne, fermato dalla polizia ha confessato l’accaduto dicendo di aver seguito il calciatore del Napoli per un lungo tratto di strada ma di non essersi accorto che fosse lui fin quando la notizia non è diventata virale sul web. Il rapinatore, inoltre, ha sulla fedina una serie di altri reati.