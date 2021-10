Napoli, rinnovo lontano per Fabian Ruiz: lo United osserva

Napoli e Fabian Ruiz non hanno trovato ancora l’accordo per il rinnovo. Sirene dalla Premier per il centrocampista spagnolo

Tutto fermo per il rinnovo di Fabian Ruiz con il Napoli. Il centrocampista spagnolo, tra i migliori di questo inizio di stagione, non ha trovato l’accordo per prolungare oltre il 2023 e, a questo punto, non si può escludere una sua cessione in estate.

Come riferito dal Corriere dello Sport, sulle sue tracce ci sarebbe il Manchester United, pronto a cautelarsi in caso di addio di Paul Pogba.