Napoli, rinnovo Meret solo col posto da titolare: trattativa difficile

Il Napoli è a lavoro per il rinnovo di Alex Meret, ma il portiere chiede sicurezze sul posto da titolare

Oltre al rinnovo di Lorenzo Insigne, il Napoli è a lavoro anche per il prolungamento di contratto di Alex Meret. Il portiere va in scadenza nel 2023, ma al momento le trattative sarebbero complicate. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, l’estremo difensore chiede garanzie sul posto da titolare fisso. Cosa che al momento gli azzurri non riescono a garantirgli.

Dal canto suo, il Napoli ritiene Meret un patrimonio da blindare. La situazione, quindi, non è delle più facili per i partenopei.