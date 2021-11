Napoli, riscatto Anguissa a gennaio. E c’è già la plusvalenza

Il Napoli vuole anticipare i tempi e riscattare Anguissa dal Fulham già a gennaio. Le ultime

Frank Anguissa si è preso il Napoli e gli azzurri non vogliono lasciarselo scappare. Per questo motivo, come riportato da La Repubblica, la dirigenza partenopea starebbe pensando di anticipare il riscatto dal Fulham già a gennaio. Con gli inglesi c’è un accordo per riscattare il centrocampista a 15 milioni di euro, cifra che il Napoli è disposto a versare visto il valore del calciatore.

Prezzo, però, destinato a salire. Le prestazioni di Anguissa, infatti, hanno fatto schizzare il costo del suo cartellino almeno al doppio della cifra che gli azzurri verseranno per riscattarlo dal Fulham.