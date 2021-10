Napoli, ritornano gli ultras: il Maradona ritrova la sua anima

Già per il match contro il Bologna, il Napoli dovrebbe ritrovare i suoi ultras sugli spalti del Maradona

Il Covid ha svuotato gli spalti di tutti gli stadi italiani e del mondo, ma da questa stagione si è tornati a tifare dal vivo. In casa Napoli, però, visto anche il finale della scorsa stagione, i gruppi organizzatori avevano disertato lo stadio lasciando gli azzurri senza la loro anima.

Come riporta Tuttosport, però, gli ultras partenopei sarebbero pronti a tornare sugli spalti del Maradona. Già per il match di giovedì sera contro il Bologna, i gruppi organizzati del Napoli dovrebbe fare il loro ritorno allo stadio per spingere gli azzurri.