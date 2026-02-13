Napoli Roma vista dalla prospettiva di Vergara e Pisilli: così è cambiato il destino dei due giovani talenti. Retroscena

Napoli Roma analizzata secondo il momento di Vergara e Pisilli: come è cambiato il destino dei due talenti. Retroscena

La Gazzetta dello Sport presenta Napoli-Roma di domenica sera come la sfida tra due talenti che in questo momento della stagione sembrano inarrestabili. Antonio Vergara e Niccolò Pisilli rappresentano il nuovo che avanza, il volto fresco di una Serie A spesso accusata di essere un campionato per vecchi. I due talenti di Napoli e Roma, rigorosamente cresciuti nei vivai dei rispettivi club, stanno dimostrando che a 23 e 21 anni ci si può prendere la scena e diventare un fattore trainante persino in zona Champions, sventolando fieri la bandiera del “made in Italy”. Sarà il tempo a dire se abbiamo davanti i cloni di Lorenzo Insigne e Davide Frattesi, ma nel frattempo Antonio Conte e Gian Piero Gasperini li mandano in campo con continuità, incassando risposte eccellenti. La sfida del Maradona di domenica sarà una vetrina d’oro per entrambi, un trampolino verso la definitiva consacrazione sotto gli occhi interessatissimi del ct azzurro Rino Gattuso.

E a proposito di Nazionale, Vergara si è seduto al tavolo dei grandi mescolando un’assoluta umiltà con la spudoratezza di chi sa il fatto suo. Proprio stasera, sulla terrazza stellata del Grand Hotel Parker’s, il “principino” di Frattaminore incontrerà Gattuso, in tour a Napoli per fare il punto con i senatori azzurri. Per lo scugnizzo cresciuto a pochi chilometri dalla casa di Insigne, la partita di domenica assumerà un peso specifico enorme. La sua vita calcistica è svoltata all’improvviso lo scorso 17 gennaio: dopo aver racimolato appena 17 minuti in sei mesi, l’emergenza infortuni lo ha lanciato titolare contro il Sassuolo. Da quel momento, il Napoli non ha più fatto a meno della sua esuberanza tecnica, premiata da tre gol in sei presenze, tra cui la memorabile ruleta in faccia ai difensori del Chelsea.

Dall’altra parte della barricata, Pisilli è pronto a sprintare a centrocampo con quegli inserimenti che fanno impazzire Gasperini. Il tecnico lo ha blindato a gennaio, disegnando per lui un futuro da erede di Koné o Cristante. L’azzurrino è la vera rivelazione del girone di ritorno romanista: tre reti nelle ultime cinque gare e una presenza costante in campo da fine dicembre. Ha scalato le gerarchie a suon di prestazioni propositive, dimostrando che l’unica ricetta valida per i giovani è farli giocare. Al Maradona, Pisilli vuole cucirsi i gradi sul petto: il treno per la Champions passa anche da lui, e il biglietto è rigorosamente da protagonista.