Napoli, Rrahmani preferito a Manolas: i motivi della scelta di Spalletti

Nelle ultime due partite, Spalletti ha preferito schierare Rrahmani e non Manolas al centro della difesa del Napoli

Quella composta da Manolas e Koulibaly, a inizio stagione sembrava dover essere la coppia titolare di difesa del Napoli; ma così non è stato. Dopo l’errore contro la Juventus, che ha portato Morata a segnare il momentaneo 1-0, il greco è stato mandato in panchina da Spalletti per due volte consecutive: contro Leicester e Udinese, preferendogli Rrahmani.

E anche domani con la Sampdoria, il kosovaro potrebbe avere la meglio sull’ex Roma. Ma, come riportato da Tuttosport, lo svarione contro i bianconeri non sarebbe l’unico motivo che sta portando Spalletti a preferire l’ex Verona a Manolas. Rrahmani si sarebbe infatti mostrato più attento e concentrato in generale, atteggiamento premiato dall’allenatore del Napoli con la titolarità quasi fissa.