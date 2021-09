Napoli, Spalletti aggancia Sarri: il record che accomuna i due

Con il successo di ieri sera, Luciano Spalletti ha raggiunto Maurizio Sarri in una speciale classifica: ecco quale

Per la prima volta dalla stagione 2017/18, il Napoli ha vinto le prime sei giornate di campionato. Un traguardo raggiunto per la seconda volta nella storia azzurra e che permette a Luciano Spalletti di eguagliare il record raggiunto in precedenza da Maurizio Sarri.

Con 91 punti, l’attuale tecnico della Lazio si classificò al secondo posto dietro la Juventus in quell’occasione. Se l’inizio è lo stesso da sogno, il mister di Certaldo, dal canto suo, spera di migliorare la posizione di fine stagione dei suoi ragazzi.