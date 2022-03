Napoli, a Verona con il dubbio Insigne per Spalletti

Il Napoli domani andrà di scena a Verona per tornare in corsa per lo scudetto: Spalletti con il dubbio Insigne davanti

Il capitano che ieri non si è allenato con il gruppo non sembra al meglio, ma potrebbe stringere i denti per questo ultimo tour de force. Ci si gioca lo scudetto e ora come mai c’è bisogno delle qualità di Insigne per il Napoli.