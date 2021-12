Napoli, Spalletti fa felice De Laurentiis: rivalutati quattro calciatori

Il presidente del Napoli De Laurentiis sarebbe felice dell’operato di Spalletti che ha rivalutato quattro azzurri

L’operato di Spalletti sta facendo felice Aurelio De Laurentiis, e non solo per i risultati in campo. Come riportato da La Repubblica, infatti, il presidente del Napoli sarebbe soddisfatto del lavoro dell’allenatore che ha rivalutato quattro azzurri che il patron valutava come acquisti sbagliati: ovvero Rrahmani, Malcuit, Lobotka ed Elmas.

Il nuovo corso ha invece rivalutato il lavoro del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che non avrebbe quindi più le colpe per un calciomercato flop.