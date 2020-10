Juventus Napoli, compare uno striscione al San Paolo: «3-0 a tavolino? Siete il cancro… Non esiste il vaccino» – FOTO

Non si placano le polemiche in atto sul caso Juventus-Napoli. A Torino si sono presentati i bianconeri, ma non gli azzurri.

Nel frattempo al San Paolo, patria della società di De Laurentiis, è comparso uno striscione di cui riportiamo la foto ripresa dal giornalista di Calcio Napoli 24 Simone Guadagno.