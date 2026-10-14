Napoli, tensione Allegri-De Bruyne dopo il ko col Villarreal

Retroscena Napoli: dopo la sconfitta contro il Villarreal, confronto tra Massimiliano Allegri e Kevin De Bruyne

La sconfitta del Napoli contro il Villarreal in Champions League ha lasciato strascichi che vanno oltre il semplice risultato. Durante la gara, infatti, l’attenzione si è concentrata anche su un confronto particolarmente acceso tra Massimiliano Allegri, allenatore degli azzurri, e Kevin De Bruyne, centrocampista belga arrivato in estate per aumentare qualità ed esperienza nel reparto offensivo.

Nel corso del primo tempo, il tecnico livornese ha cercato più volte di richiamare l’attenzione del suo numero 10, chiedendogli una diversa interpretazione della posizione in campo. L’idea di Allegri era quella di vedere De Bruyne agire più arretrato nella costruzione del gioco, lasciando maggiore libertà offensiva a Scott McTominay, centrocampista scozzese chiamato a sostenere l’attacco e ad accompagnare le iniziative di Rasmus Hojlund, centravanti danese riferimento offensivo della squadra.

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Allegri voleva un De Bruyne più coinvolto in regia

Durante diversi momenti della partita, l’allenatore ha provato a correggere i movimenti del belga dalla panchina, cercando una risposta tattica immediata. Il tecnico riteneva infatti necessario un maggiore contributo di De Bruyne nella fase di impostazione, soprattutto per aiutare il Napoli a gestire meglio il possesso e costruire gioco con più fluidità.

Tuttavia, le indicazioni richieste non hanno prodotto gli effetti sperati e il feeling tattico tra il giocatore e l’allenatore non è apparso perfetto nel corso del match.

Nervosismo in campo e chiarimento nel post partita

Oltre alla discussione tattica, durante la gara sono stati evidenti alcuni segnali di frustrazione da parte del fuoriclasse belga. De Bruyne ha mostrato più volte il proprio disappunto attraverso gesti e proteste, alimentando la sensazione di una serata particolarmente complicata.

Al termine della partita, interrogato sull’accaduto, Allegri ha preferito ridimensionare la vicenda, spiegando semplicemente che tra lui e il giocatore ci fosse stata un’incomprensione legata alla gestione di alcune situazioni di gioco.

Castel Volturno per ritrovare serenità

All’indomani della seconda sconfitta consecutiva nel percorso europeo, la squadra si è ritrovata a Castel Volturno per analizzare gli errori commessi e preparare i prossimi impegni.

Tra gli argomenti affrontati ci sarebbero stati anche gli aspetti tattici che hanno riguardato De Bruyne, chiamato a ritrovare continuità dopo una prestazione al di sotto delle aspettative. Il belga era stato protagonista pochi giorni prima con una doppietta contro il Frosinone, ma contro il Villarreal non è riuscito a incidere come sperato.

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Napoli attende la risposta del suo leader

In una fase cruciale della stagione, il Napoli ha bisogno della miglior versione di De Bruyne. Le prossime gare contro Venezia e Bodø/Glimt rappresenteranno occasioni importanti per riscattare la delusione europea e ritrovare fiducia.

Allegri continua a considerare il belga una figura centrale del progetto tecnico azzurro, ma la sensazione è che allenatore e giocatore siano chiamati a trovare rapidamente la giusta sintonia per permettere alla squadra di esprimere tutto il proprio potenziale.