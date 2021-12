Dopo le voci sul Toronto, De Laurentiis potrebbe decidere di mettere fuori rosa Lorenzo Insigne

La maxi offerta del Toronto da circa 15 milioni a stagione avrebbe quasi convinto Lorenzo Insigne, pronto a lasciare Napoli a giugno alla naturale scadenza del contratto. Da qui in poi, però, tutto potrebbe cambiare per il capitano azzurro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il presidente De Laurentiis potrebbe andare allo scontro totale decidendo anche di mettere fuori rosa Insigne come accaduto qualche tempo fa con Milik.

Così facendo, il calciatore rischierebbe di perdere la possibilità di disputare i playoff Mondiali con la Nazionale. Un problema, quindi, che andrebbe contro anche all’Italia.