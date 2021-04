Napoli, tutti negativi i tamponi effettuati sul gruppo squadra

Buone notizie per il Napoli: tutti negativi i tamponi effettuati questa mattina sul gruppo squadra. Il comunicato

Buone notizie per il Napoli di Gattuso. Come si evince dal tweet ufficiale del club azzurro, sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati questa mattina sul gruppo squadra. Il tecnico potrà quindi lavorare con l’intero gruppo squadra in vista della Sampdoria.