Napoli, porte girevoli. Ufficiale: Contini al Crotone, torna Marfella

Il Napoli chiude le operazioni di mercato per il ruolo di terzo portiere: Nikita Contini va al Crotone mentre torna in azzurro Davide Marfella

Il Napoli mette a segno due operazioni di mercato per la porta. La società partenopea finalizza la trattativa con il Crotone per il prestito annuale di Nikita Contini che prenderà il posto di Alex Cordaz. In azzurro invece torna Davide Marfella, per il ruolo di terzo portiere, dopo l’avventura al Bari.