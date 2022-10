Napoli, Younes: «Vince l’Ajax, ma passano entrambe»

Le parole di Younes, ex sia del Napoli che dell’Ajax ha parlato al sito ufficiale della UEFA: «Mi aspetto due belle gare»

«Mi aspetto due belle gare tra Napoli e Ajax, sia all’andata che al ritorno. L’Ajax vincerà 3-2 questa sera, mentre al ritorno sarà un 2-2. Alla fine passeranno entrambe il girone. Con il Napoli stato un bel periodo. É un club molto emozionante, le persone in città vivono per questa squadra spendendo tutti i risparmi per andare allo stadio. Se vinci ti portano sulle spalle».