Nasce il fondo Salva Calcio. Gravina: «Iniziativa senza precedenti»

La FIGC ha istituito il fondo Salva Calcio per fronteggiare l’emergenza Coronavirus: le parole del presidente Gravina

“È un’iniziativa che non ha precedenti e rappresenta una grande assunzione di responsabilità che la FIGC prende in favore del sistema calcio nel suo complesso. Si tratta di uno stanziamento diretto la cui entità fungerà sicuramente da volano per la ripresa». Queste le parole di Gabriele Gravina, presidente della FIGC, in merito all’istituzione del fondo Salva Calcio.

Ecco le cifre destinare ai vari club italiani: fino a 5.000.000 per il sostegno alle società di Lega B; fino a 5.000.000 per il sostegno alle società di Lega Pro; fino ad euro 5.000.000,00 per le società della LND; fino ad euro 3.000.000 ai calciatori e fino ad euro 3.000.000 ai tecnici e ai preparatori attraverso il riconoscimento di un contributo unico al Fondo di Solidarietà calciatori, allenatori e preparatori atletici; 70000 alle società della Divisione Calcio Femminile, per il sostegno alle società finalizzate alla ripresa e al completamento delle attività della stagione sportiva 2019/2020.