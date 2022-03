Nazionale, due nuovi forfait per Mancini: out Florenzi e Politano. Altri due azzurri lasciano il ritiro

Come annunciato dallo stesso Roberto Mancini in conferenza stampa anche Alessandro Florenzi e Matteo Politano hanno abbandonato il ritiro della Nazionale per fare ritorno rispettivamente a Milan e Napoli.

Entrambi, non al meglio della condizione, non prenderanno parte alla gara contro il Napoli.