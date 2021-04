Nessuno segna all’Udinese su calcio d’angolo: la statistica

Domani sera contro il Torino l’Udinese proverà a difendere un particolare primato

L’Udinese arriva da due sconfitte di campionato e non perde tre gare di fila nella competizione dallo scorso ottobre.

Per interrompere questa striscia la squadra di Luca Gotti dovrà provare a difendere un primato dato che l’Udinese è l’unica squadra a non aver ancora subito gol da calcio d’angolo in questa Serie A, mentre il Torino ne ha segnati ben nove da sviluppo di corner (meno solo di Benevento e Inter, a quota 10).