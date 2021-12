Newcastle, spuntano due ipotesi per il mercato: Umtiti e Aubameyang

Il Newcastle punta due innesti importanti per gennaio: c’è l’offerta per Umtiti e piace anche Aubameyang dell’Arsenal

Il Newcastle vuole rinforzarsi in vista del mercato invernale e starebbe puntando due innesti importanti. Piacciono Umtiti del Barcellona e Aubameyang dell’Arsenal.

Come riportato dal Daily Star, per il centrale del Barcellona sarebbe già stata mandata un’offerta di circa 20 milioni di euro. Per l’attacco invece sondato il terreno per Aubameyang, obiettivo anche la Juventus.