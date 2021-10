Newcastle, l’obiettivo primario per la panchina è ten Hag: c’è l’offerta

Il Newcastle punta tutto su ten Hag ed è al lavoro con degli intermediari per fargli lasciare l’Ajax: già presentata un’offerta

Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, sarebbe Erick Ten Hag l’obiettivo primario del Newcastle per la panchina. L’allenatore al momento è all’Ajax, ma i Magpies stanno provando a convincerlo a lasciare gli olandesi per trasferirsi in Inghilterra.

Il Newcastle è al lavoro con degli intermediari e sarebbe già stata presentata un’offerta da circa 7 milioni di euro a stagione per convincere Ten Hag.