Nicolato: «I ragazzi vengono in Nazionale e trovano la vetrina per imporsi»

Paolo Nicolato, ct dell’Italia Under 21, ha parlato sulle pagine di Tuttosport del campionato di Serie A. Le sue dichiarazioni.

SCUDETTO – «C’è una continuità nel progetto della società, Spalletti può farcela. Il nostro campionato ha un livello che rispecchia la condizione economica dei club che sono in sofferenza. Gli altri Paesi hanno un vantaggio finanziario che si rispecchia nella qualità dei calciatori».

ITALIA UNDER 21 – «Abbiamo fatto solo 4 partite in cui c’è stata una crescita addirittura eccessiva. I difetti sono conseguenza del fatto che non possiamo scegliere tra molti giocatori tra infortuni, Covid e calciatori che giocano poco nei propri club. Però i ragazzi vengono in Nazionale dove trovano la vetrina per imporsi, penso a Zaniolo, Kean, Pellegrini, Tonali e Bastoni».