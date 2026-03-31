Calciomercato
No all’Inter, decisione presa: cambia il futuro di Palestra
L’esterno di proprietà dell’Atalanta Marco Palestra è uno degli obiettivi di mercato dell’Inter: ma arriva il no a Marotta
La strada è tracciata. Marco Palestra ha conquistato tutti e il suo futuro è lontano da Cagliari: lascerà i sardi, dove era arrivato in prestito, per far ritorno all’Atalanta, anche se neanche Bergamo dovrebbe essere la sua casa il prossimo anno.
Il 21enne ha bruciato le tappe e dopo un anno da titolare si è preso maglia della Nazionale e anche l’interesse delle big di mezza Europa. In Italia lo vorrebbero tutti: Inter, Juventus, Napoli. Fuori dall’Italia il suo nome ha iniziato a circolare: la Premier League chiama, con l’Arsenal in prima fila tra le pretendenti al nuovo gioiello del settore giovanile dell’Atalanta. Oltre ai Gunners hanno mostrato interesse anche Newcastle e il Tottenham, con gli Spurs che sono però ora presi da una situazione particolarmente complicata.
La valutazione è di quelle importanti: l’Atalanta ha fissato il prezzo intorno ai quaranta milioni di euro, ma non è questo a spaventare. È il no all’Inter che è destinato a cambiare i piani dell’esterno.
L’Atalanta dice no all’Inter per Palestra: il motivo
Proprio l’Inter è la squadra che più di tutte sta provando ad accelerare per chiudere l’affare Palestra, ma la trattativa deve superare più di un ostacolo.
Secondo il Corriere di Bergamo, infatti, l’Atalanta non vuole cedere Palestra all’Inter: le sue società lo scorso anno sono state protagonista del lungo tira e molla per Lookman che si è chiuso poi con la permanenza del calciatore a Bergamo per sei mesi (a gennaio il trasferimento all’Atletico Madrid), anche se questo non ha impedito di chiudere l’affare Zalewski.
Ora i bergamaschi vorrebbero attendere i tempi giusti per cedere Palestra ed aspettano che sul 21enne si scateni l’asta, proprio quello che vorrebbe evitare l’Inter anticipando i tempi. Due esigenze diverse che si scontrano e che rendono complicato l’affare. L’Atalanta vuole aspettare, magari capire se Palestra avrà anche i Mondiali per mettersi ulteriormente in mostra e far aumentare il valore. L’Inter, invece, vorrebbe già definire tutto ed è disposta anche a sacrificare Carlos Augusto o Luis Henrique per arrivare a lui.
Una fretta che deve però essere riposta da parte: per Palestra occorre aspettare ancora qualche settimana, l’Inter c’è ma serve il via libera dell’Atalanta per arrivare alla conclusione dell’affare.