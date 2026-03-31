No all’Inter, decisione presa: cambia il futuro di Palestra

L’esterno di proprietà dell’Atalanta Marco Palestra è uno degli obiettivi di mercato dell’Inter: ma arriva il no a Marotta

La strada è tracciata. Marco Palestra ha conquistato tutti e il suo futuro è lontano da Cagliari: lascerà i sardi, dove era arrivato in prestito, per far ritorno all’Atalanta, anche se neanche Bergamo dovrebbe essere la sua casa il prossimo anno.

Il 21enne ha bruciato le tappe e dopo un anno da titolare si è preso maglia della Nazionale e anche l’interesse delle big di mezza Europa. In Italia lo vorrebbero tutti: Inter, Juventus, Napoli. Fuori dall’Italia il suo nome ha iniziato a circolare: la Premier League chiama, con l’Arsenal in prima fila tra le pretendenti al nuovo gioiello del settore giovanile dell’Atalanta. Oltre ai Gunners hanno mostrato interesse anche Newcastle e il Tottenham, con gli Spurs che sono però ora presi da una situazione particolarmente complicata.

La valutazione è di quelle importanti: l’Atalanta ha fissato il prezzo intorno ai quaranta milioni di euro, ma non è questo a spaventare. È il no all’Inter che è destinato a cambiare i piani dell’esterno.

L’Atalanta dice no all’Inter per Palestra: il motivo

Proprio l’Inter è la squadra che più di tutte sta provando ad accelerare per chiudere l’affare Palestra, ma la trattativa deve superare più di un ostacolo.

No dell’Atalanta all’Inter per Palestra (Instagram Marco Palestra) – Calcionews24.com

Secondo il Corriere di Bergamo, infatti, l’Atalanta non vuole cedere Palestra all’Inter: le sue società lo scorso anno sono state protagonista del lungo tira e molla per Lookman che si è chiuso poi con la permanenza del calciatore a Bergamo per sei mesi (a gennaio il trasferimento all’Atletico Madrid), anche se questo non ha impedito di chiudere l’affare Zalewski.

Ora i bergamaschi vorrebbero attendere i tempi giusti per cedere Palestra ed aspettano che sul 21enne si scateni l’asta, proprio quello che vorrebbe evitare l’Inter anticipando i tempi. Due esigenze diverse che si scontrano e che rendono complicato l’affare. L’Atalanta vuole aspettare, magari capire se Palestra avrà anche i Mondiali per mettersi ulteriormente in mostra e far aumentare il valore. L’Inter, invece, vorrebbe già definire tutto ed è disposta anche a sacrificare Carlos Augusto o Luis Henrique per arrivare a lui.

Una fretta che deve però essere riposta da parte: per Palestra occorre aspettare ancora qualche settimana, l’Inter c’è ma serve il via libera dell’Atalanta per arrivare alla conclusione dell’affare.